Manifest maakt richting digitalisering huisartsenzorg concreet

Ruim een jaar geleden stond er in ICT&health een interview met Mariëtte Willems, voorzitter van het bestuur van het toen nog kersverse CMIO netwerk eerste lijn (zie ook de bijdrage van Willems op pagina 68-69, red.). Enkele citaten hieruit: “CMIO’s staan echt met hun poten in de klei”. “Let doctors be doctors”. En: “het netwerk wil zichtbaar zijn én sparring partner zijn voor de officiële gremia als LHV, NHG, Nictiz en VWS”. Die rol van sparring partner is recent prominent neergezet in de vorm van het ‘Manifest IT in de huisartsenzorg’.