Marktmeester gezocht in de zorg

De zorgvraag neemt de komende jaren sterk toe door vergrijzing. Tot 2040 stijgt het aantal 65 plussers met 1,8 miljoen. Voor elke niet-werkende zijn er nu drie werkenden, dat worden er twee. Deze stijgende zorgvraag zal met name ‘opgepakt’ moeten worden in de thuissituatie van mensen. Dit is voor de thuiszorg zoals we die nu kennen (wijkverpleging en thuisondersteuning) een onmogelijke opgave. De demografische ontwikkelingen, de wijze waarop we de arbeidsmarkt vormgeven en hoe we het werk organiseren, zorgt ervoor dat de zorgverlening vast gaat lopen. Dat is geen sombere voorspelling maar een realiteit die al zichtbaar wordt.