Mathieu van Bergen (Deloitte): ‘Zet alle krachten in om druk op systeem te verminderen’

“Er is al veel gezegd en geschreven over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Toch lijkt het voor veel betrokken partijen nog een uitdaging om de brug te slaan tussen visie en concrete prioriteiten voor de komende jaren”, zegt Mathieu van Bergen, managing partner Health & Human Services van Deloitte. Om die kloof te dichten, publiceerde Deloitte onlangs het artikel ‘De gezondheids(zorg) toekomst van Nederland’, dat samen met stakeholders uit de sector is opgesteld. De auteurs van Deloitte beschrijven vijf grote verschuivingen die leiden tot een nieuw, duurzaam gezondheidsecosysteem. “Om dat te realiseren, moeten we alle beschikbare publieke en private krachten bundelen”, stelt Van Bergen.