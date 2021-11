‘Meer aandacht nodig voor de   menselijke kant van zorg’

In Deloitte’s visie op de toekomst van de gezondheidszorg1 staan vijf grote verschuivingen centraal. Marly Kiewik (Director Human Capital bij Deloitte) vertelt in dit artikel over de toekomst van werk in de zorg. Volgens Kiewik is het cruciaal dat de behoeften en unieke waarden van de zorgprofessional centraal worden gesteld en dat niet alleen ingezet wordt op efficiëntie door schaarste. Ze pleit voor sociale innovatie, waarbij zorgprofessionals én patiënten worden betrokken.