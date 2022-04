Meer dan 500 dagen een sociale robot in huis

Gehandicaptenzorgorganisatie Philadelphia bereikte onlangs opnieuw een mijlpaal in het meerjarenonderzoek naar sociale robots. Op vier zorglocaties verblijft sociale robot Phi inmiddels langer dan 500 dagen. Moet je je voorstellen: dat is bijna 1,5 jaar, 8.000 robot online-uren en meer dan 12.000 begeleidingsmomenten voor cliënten. En dat betreft nog slechts de opbrengst voor deze vier genoemde locaties. Naast de permanent ingezette robots heeft de organisatie namelijk nog eens twee soortgelijke Phi’s aan het werk die maandelijks rouleren tussen verschillende locaties en op hun beurt ook zorgen voor vele waardevolle robotzorgmomenten. Hierbij worden vele cliënten doelgericht ondersteund in hun dagelijkse zorgvraag.