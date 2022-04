Meer inzicht helpt bij aanpak stress

Langdurige of intense stress kan tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten leiden. Goed stressmanagement helpt bij het terugdringen van deze klachten. Door het stressniveau met draagbare sensoren (wearables) te meten, kan iemand inzage krijgen in zijn eigen stressniveau – of het stressniveau van iemand die dat zelf niet goed kan communiceren. Fontys ontwikkelt samen met eindgebruikers, zorgprofessionals, ICT-ers en juridische experts een toepassing voor het meten van stress door wearables.