Minddistrict: e-health platform pakt wachtlijsten in ggz aan

Digitalisering komt voor de geestelijke gezondheidszorg als geroepen. Veel cliënten met geestelijke of emotionele problemen hebben behoefte aan acute hulp. Weken tot soms maandenlang wachten op (de start van) een behandeling kan de gezondheidsklachten verergeren. Zo gaat de kans voorbij op een mogelijk snelle oplossing. Dat is in eerste instantie funest voor de cliënt. Daarnaast betekent een langer behandeltraject hogere zorgkosten en een nog grotere druk op de al zo beperkte capaciteit in de geestelijke zorgverlening. Minddistrict richt zich op het terugdringen van die wachtlijsten. Met digitale interventies en zorg op afstand willen zij altijd en overal acute geestelijke zorg kunnen bieden, vertellen implementatiemanagers Eline Goverde en Nanette Stevens van de nieuwe Innovation Partner.