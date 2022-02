Never waste a good crisis  Knelpunten oplossen doe je samen

Het is bekend dat het functioneren van oudere patiënten nadelig wordt beïnvloed wanneer ze langer dan nodig in het ziekenhuis wachten op vervolgzorg.1,2 Toch gebeurt dit vaak. Dat is normaal al voor patiënt én ziekenhuis een last, maar in tijden van Covid-drukte een ramp. In wanhoop belde een specialist uit het St. Antonius ziekenhuis een collega-arts in de VVT: “Kunnen we op hele korte termijn samen zoeken naar concrete oplossingen voor de patiënten die nu wachten?” Samenwerking tussen deze partijen bleek een deel van de oplossing.