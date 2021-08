‘Niemand kan alleen digitaliseren, zoek de samenwerking’

Digitalisering, duurzaamheid en meer regionale samenwerking door netwerk- en ketenzorg. De ambities van het IJsselland Ziekenhuis zijn breed, maar het einddoel is altijd: het blijven leveren van de best mogelijke zorg aan de patiënt, nu en in de toekomst. Om dit te bereiken, werkt het IJsselland Ziekenhuis onder meer samen met gezondheidstechnologiebedrijf Philips