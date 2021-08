Nieuwe normaal: digitaal als het kan, fysiek als het moet

In een hele andere setting dan normaal vond op 17 juni de Openingsmanifestatie van ICT&health 2021 plaats. Ruim 3.500 virtuele bezoekers bekeken de bijdragen op het hoofdpodium en de zijsessies. Digitaal was ook voor het congres het nieuwe normaal, met alleen sprekers en technische crews in het Afas Circustheater in Scheveningen. Ook digitaal was de boodschap van sprekers zoals Diederik Gommers, Dianda Veldman en Erik Gerritsen luid hoorbaar: de coronacrisis bracht behalve nieuwe uitdagingen ook een kans mee. Laten we met zijn allen het momentum richting hybride zorg vasthouden: digitaal als het kan, fysiek als het meerwaarde heeft voor zowel zorgverlener als patiënt.