‘Om te innoveren moeten de ramen open’

“De zorg beweegt richting een digitaal ecosysteem van zorgaanbieders, waarbij de vraag van de patiënt leidend is. Een platform vormt daarbij de verbinding tussen professionals en patiënten”, zegt Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van OLVG. Deze trend is al zichtbaar bij de Virtual Ward, waarmee zorgverleners van het ziekenhuis, VVT-organisatie Cordaan en de Amsterdamse Huisartsen alliantie de zorg voor chronische patiënten samen organiseren via een communicatieplatform. Ook het regiecentrum dat OLVG tijdens de COVID-19 crisis heeft ingericht, speelt een belangrijke rol in het verplaatsen van behandelingen naar de thuissituatie van de patiënt. Waardevolle ontwikkelingen, die inmiddels rijp zijn voor verdere opschaling. De basis voor dit succes ligt volgens de bestuurder en ervaren innovator in de manier waarop ze tot stand komen. “Innovatoren bewegen op de grens van hun vakgebied en leren het meest van mensen buiten hun eigen specialisme. Als je hen samenbrengt in hybride teams, zie je dat zij elkaar uitdagen. Daaruit ontstaan de beste oplossingen.”