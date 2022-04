Online inzage bij de huisarts: een stand van zaken

Sinds 1 juli 2020 is online inzage in medische gegevens voor patiënten in de Nederlandse huisartsenzorg een feit. Ruim anderhalf jaar na de invoering maken bijna twee miljoen Nederlanders regelmatig gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. Sinds kort zitten daar ook gebruikers van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bij. Wat merken huisartsen, hun medewerkers en hun patiënten hiervan? Tijd voor een tussenstand en een blik vooruit.