Ontsluit waarde van het gezondheids-ecosysteem van de toekomst

De gezondheidszorg moet anders worden ingericht om goed, toegankelijk en betaalbaar te blijven. Onze verwachting is dat het ‘zorgecosysteem’ de komende jaren transformeert naar een ‘gezondheidsecosysteem’. Dit vergt nieuwe samenwerkingen waarvan alle partijen die waarde toevoegen ook profiteren. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. In dit artikel verkennen we hoe in het toekomstige Nederlandse gezondheids(zorg)ecosysteem waarde kan worden gecreëerd én verdeeld.