‘Op een andere manier investeren in relatie met patiënt’

Doordat COVID-19 thuismonitoring in een stroomversnelling bracht, zijn het in veel ziekenhuizen vooral de longartsen die het thuismonitoringsvuur verspreiden. Bij andere vakgroepen wordt soms nog wat geaarzeld. Niet in het Erasmus MC: daar is het onder meer internist klinisch immunoloog Virgil Dalm die – met collega’s en patiëntenvereniging – belangrijke stappen op het gebied van thuismonitoring zet.