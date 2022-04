Open standaarden en vertrouwen helpen gegevensuitwisseling geboortezorg vooruit

Na jarenlange research en testen is programma VIPP Babyconnect erin geslaagd om op basis van internationale standaarden elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen alle betrokkenen in de geboortezorg. Struikelblok tot nu toe was een bruikbaar vertrouwensmodel voor de veilige uitwisseling van data. Open standaarden op basis van het Nuts-afsprakenstelsel bleken de oplossing te bieden. Een praktijktest in november 2021 leverde het bewijs dat die standaarden in relatief korte tijd toegepast kunnen worden. Het succes van VIPP Babyconnect biedt perspectief voor andere programma’s in de netwerkzorg.