‘Patiënt moet eigenaar zijn van eigen gezondheidsgegevens’

In 2018 startte de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de geestelijke gezondheidszorg. 2021 is het jaar van de implementatie. In een driedelige serie bespreekt programmamanager Margon Tuinstra met een aantal betrokkenen de doelen, de toegevoegde waarde voor patiënten en behandelaren en de lessons learned. In dit eerste deel gaat zij in gesprek met Hobbe Jan Hiemstra, informatiemanager en VIPP GGZ projectleider bij ARQ Centrum’45, over Module A van de regeling: Patiënt & Informatie.