PGO’s staan op het punt gevuld te gaan worden

Op dit moment is het begrip PGO bij het grote publiek nog nauwelijks bekend. Maar volgens Marc van Dijk, directeur van MedMij, zal dit snel veranderen als de zorgaanbieders hun basissets aan gegevens beschikbaar gaan stellen aan de bestaande PGO’s. MedMij is de verbindende factor die op basis van open standaarden zorgt dat mensen dan ook daadwerkelijk toegang tot die gegevens krijgen. Dat recent het initiatief voor het Nationaal Zorgplatform werd gelanceerd om iets soortgelijks te realiseren, verbaast hem. “Daar zit nogal een overlap in met wat wij al doen”, zegt hij.