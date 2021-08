PROSPECT helpt arts en patiënt bij samen beslissen

In Nederland krijgen jaarlijks 11.000 mannen de diagnose prostaatkanker. In 70 procent van de gevallen betreft het een lokale, niet uitgezaaide prostaatkanker. Er zijn verschillende behandelopties mogelijk. Deze opties hebben vergelijkbare overlevingskansen, maar verschillen in bijwerkingen. Onderzoek toont echter aan dat patiënten pas een weloverwogen keuze kunnen maken wanneer zij een goed beeld hebben van de verschillen tussen de behandelingen en de kansen op optreden van (persoonsgebonden) bijwerkingen. Om patiënten de mogelijkheid te geven een geïnformeerde beslissing te nemen over hun behandeling is middels het PROSPECT-project (niet uitgezaaide PROStaatkanker keuzehulP voor neveneffECTen) een keuzehulp ontwikkeld voor patiënten met niet uitgezaaide prostaatkanker.