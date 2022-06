‘Radiologen moeten mogelijkheden technologie ten volle benutten’

Jet Quarles van Ufford, radioloog en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), is bevlogen en enthousiast over de mogelijkheden die IT-innovaties bieden voor haar vakgebied. Maar ze is ook bezorgd, over de invloed die het toenemende beroep op de radioloog heeft op diens werkplezier. De net genoemde IT-innovaties spelen een belangrijke rol om dit werkplezier op peil te houden. Het is tijd om die ten volle te benutten.