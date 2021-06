Rol digicoach in relatie tot andere digitale functies

Een van de meest gestelde vragen die we bij de coalitie Digivaardig in de zorg en Buro StrakZ binnenkrijgen, betreft de positionering van de digicoach in de zorg ten opzichte van de andere ICT-functies. Welke taken horen bij een digicoach? En welke bij een helpdeskmedewerker of applicatiebeheerder?