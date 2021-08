Samen uit de spagaat!

Regelmatig loop ik met collega’s uit de zorg mee om te ervaren wat hun werk inhoudt. De dag dat ik met collega Nikki op pad ga, zal ik niet snel vergeten. Op een stralende ochtend deze zomer stap ik samen met Nikki van wijkteam Nieuwegein om 7.30 uur uit de auto om de eerste cliënt te ondersteunen bij het douchen en aankleden. We praten over het mooie weer en over een uitje dat later die dag gepland staat, als mevrouw vertelt: “Ik mis mijn man, hij is 1,5 jaar geleden overleden, ik mis hem elke dag.”