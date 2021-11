Security-by-design: de hacker-mentaliteit die de zorg nodig heeft

Het regent beveiligingsincidenten in de zorg-ICT. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tikt zorginstellingen op de vingers voor hun lakse beveiligingsbeleid. Het ene na het andere artikel verschijnt over databases die op straat liggen. Kranten berichten over coronatestbedrijven die het niet zo nauw nemen met de privacy van hun klanten en de beveiliging van hun systemen. De maatschappelijke verontwaardiging is elke keer groot: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Je zou er haast moedeloos van worden en de conclusie kunnen trekken dat computers gewoon inherent onveilige dingen zijn.