Simon Hoogvliet, KPN:  ‘Met connectiviteit bijdragen aan  betere zorg’

Schoenmaker blijf bij je leest. Dat is het uitgangspunt van Simon Hoogvliet, VP Health Strategy bij KPN Health. Zo goed mogelijk doen waar je goed in bent en er in samenwerking met andere partijen voor zorgen dat de zorg in Nederland duurzaam, schaalbaar en betaalbaar blijft. “Ik zet met mijn team de strategie uit voor KPN Health. We richten ons daarbij op onze kernactiviteiten en hoe we vanuit connectiviteit kunnen bijdragen aan ondersteuning van zorgprofessionals en patiënten.”