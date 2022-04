Hou het simpel met één druk op een knop

Zelf je gezondheid meten is al jaren in opkomst. Zelfmeten geeft inzicht bij het monitoren van zelfzorg en kan helpen bij gedragsverandering. Toch belanden veel wearables na een aantal weken tot maanden ongebruikt in een bureaulade. Onderzoekers van het Radboudumc verdiepten zich in dit onderwerp en namen een eenvoudig zelfmeetinstrument onder de loep. De resultaten van hun onderzoek werden recent gepubliceerd1.