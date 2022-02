Smart glasses in ouderenzorg: Niet dé oplossing, wel interessant in krappe arbeidsmarkt

In 2013 bracht Google de eerste slimme bril op de markt. De ‘glass’ werd nooit echt een succes, maar in de zakelijke markt zien we de laatste jaren steeds meer toepassingen van smart glasses aan terrein winnen. Dat geldt ook voor de zorg, waar ze zelfs bijdragen aan het vergroten van de inzetbaarheid van zorgpersoneel. Dat is niet dé oplossing, maar komt wel goed van pas in een krappe arbeidsmarkt.