‘Stop met lopende band zorg’

“De zorg is vanuit goede intenties heel homogeen geworden, iedereen doorloopt min of meer hetzelfde procedé. De planning van de zorginstelling is daarbij vaak leidend”, constateert Daan Dohmen, hoogleraar Digitale Transformatie. Met het oog op toekomstbestendigheid vindt hij dit niet langer houdbaar. “Waar je naartoe wilt, is dat we de situatie van de patiënt als uitgangspunt nemen: kijken naar wat iemand op welk moment nodig heeft en daar de zorg op aanpassen.” Vertrouwen vormt daarvoor in zijn ogen de basis. “Geef zorgverleners de ruimte om vanuit hun expertise te handelen en zelf beslissingen te nemen.” Door zijn ervaring met zorg op afstand weet de succesvolle innovator dat zowel de zorgprofessional als de patiënt hier baat bij heeft. “Als je goed in beeld hebt hoe het met iemand gaat, kun je tijdig bijsturen en alle aandacht richten op het moment dat de patiënt die echt nodig heeft. Dat is efficiënter én maakt de zorg een stuk leuker.”