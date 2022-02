Succes verzekerd?

Tijdens onze thema-middag ‘Innovatie en digitalisering’ wordt een aantal innovatieprojecten met veel enthousiasme door meerdere medewerkers uit de organisatie gepresenteerd. Mooie voorbeelden van hoe je digitalisering op een innovatieve manier kunt inzetten. De sfeer in de meeting wordt steeds beter door het aanstekelijke enthousiasme over de behaalde resultaten. Ook passeren de overwonnen barrières de revue. De trots op de bereikte resultaten zwelt in een gezamenlijk gevoel van trots verder aan. Wat doen we het hier goed!