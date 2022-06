‘Technologie van de toekomst is nu al te gebruiken’

Zorginstellingen hebben sinds de coronacrisis niet alleen grote stappen gezet op het gebied van e-health, maar ook in het faciliteren van werken op afstand voor bepaalde groepen medewerkers. Tot nu toe beperkt zich dit laatste vooral tot de backoffice, zoals HRM en administratie. Maar waarom zou een patholoog niet van huis uit al digitale beelden kunnen bekijken die hij of zij tijdens een e-consult met een patiënt gaat bespreken? Hellen Jukkema, CEO van KPN Health-dochter CAM IT Solutions, stelt dat dit geen toekomstbeeld is, maar al kan met de huidige technologie.