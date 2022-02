Tijdig voorbereiden op MDR-certificering cruciaal voor ontwikkelaars medische software

Software kan een medisch hulpmiddel zijn, bijvoorbeeld als een toepassing monitoring van patiënten, diagnostiek of medicatievoorschrijving ondersteunt. Dan is een CE-markering noodzakelijk. Sinds mei 2021 moet dergelijke software ook voldoen aan nieuwe Europese wetgeving. Deze Medical Devices Regulation (MDR) is op veel fronten een stuk strenger dan eerdere wetgeving (MDD). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) merkt dat de MDR nog erg onbekend is bij softwareontwikkelaars. Daar moet verandering in komen, want voor je het weet is de overgangsperiode voorbij. Een tijdige start van een certificeringstraject is noodzakelijk om de software op de markt te kunnen blijven brengen.