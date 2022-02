Toekomst Nederlandse volksgezondheid: ‘Veerkrachtig gezondheidssysteem levert iedereen iets op’

Stijgende zorgkosten, toenemende vergrijzing en oplopende arbeidstekorten vragen al decennia om een fundamentele transitie van ons gezondheidssysteem. De coronapandemie komt daar bovenop. Daardoor is des te zichtbaarder geworden dat er een veerkrachtiger systeem nodig is, dat zich focust op het voorspellen en proactief voorkomen van ziekte op gemeenschapsniveau. De publieke gezondheid is een publiek-private verantwoordelijkheid, die we gezamenlijk moeten dragen en die iedereen iets moet opleveren.