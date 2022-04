Uit die vergaderzaal! Met je poten in de modder. Nu!

“Het gaat om je helikopterview.” Er wordt nog serieus bij gekeken ook als iemand dit uitkraamt tijdens de bespreking van de innovatieagenda 2022 in de vergadering van de Raad van Toezicht. Ik denk: zou hij dit nu echt menen? Maar ik val van de ene verbazing in de ander als ik hoor dat er bijval is voor deze opvatting. Een mooi moment om de discussie wat meer op scherp te zetten en er eens een andere visie tegen over te zetten. Een creatieve gedachtewisseling is nooit weg en zeker bij dit onderwerp op zijn plek.