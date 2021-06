UVC-licht: slecht voor virussen, goed voor welzijn

Het is al langer bekend dat UVC-licht kan helpen met het bestrijden van bacteriën en virussen. In deze coronatijd is dit besef ook in Nederland vertaald in diverse initiatieven. Twee voorbeelden zijn Urban Sun, dat het welzijn van mensen moet vergroten met voor hen veilig UV-licht, en SAM-UVC van Loop Robots: een UVC-robot die in het Spaarne Gasthuis desinfectie van kamers sneller en eenvoudiger moet maken.