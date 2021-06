‘Versnel digitalisering in regionale leeromgeving’

“Om de zorg verder te digitaliseren moet er veel in de regio gebeuren. Die beweging kunnen we versnellen als zorgbestuurders, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgprofessionals en patiënten niet alleen samen vergaderen, maar elkaar ook ontmoeten in een lerende omgeving”, vindt Erik Gerritsen. Dit next level van zijn adagium ‘the whole system in the room’ is de droom, die hij heeft bij zijn afscheid als secretaris- generaal van het ministerie van VWS. Gerritsens tomeloze inzet en positieve houding maakten hem tot een alom gewaardeerd boegbeeld van de digitale zorgtransformatie. “Wat zes jaar geleden begon als aanzwellende onderstroom, nadert nu het stadium van bovenstroom”, constateert de voormalig SG. Tijd voor tevreden achteroverleunen vindt hij het echter allerminst. “Er is nog veel werk te verzetten voordat blended care en elektronische gegevensuitwisseling de dagelijkse gang van zaken zijn in de zorg.”