Via onderzoeksuitkomsten naar baten  bij inzet sociale robots

Sociale robots worden binnen de Nederlandse zorg steeds meer ingezet. Met daarbij mooie indicaties van de potentiële kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten. Een veelgehoord punt bij dit soort lange-termijninnovaties is dat een goede business case rondkrijgen in beginsel lastig is. De reden? Er is nog veel onontgonnen terrein rondom de inzet van robots. Er zijn veel variabelen van invloed, die veel onzekerheid in zich hebben. Er moeten in eerste instantie veel vlieguren gemaakt worden met de praktische toepassing van robots om een eerste indruk te krijgen van mogelijke effecten en opbrengsten. Zit er dan wel een positieve business case in het lonkend perspectief van sociale robots?