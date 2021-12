Videoconsult moet vaste waarde in zorgsysteem worden

Corona heeft een videoconsult in de zorg normaal gemaakt, maar het is zeker nog geen gemeengoed. In het begin van de crisis werden bestaande oplossingen voor videovergaderen en samenwerken noodgedwongen massaal opgeschaald. Oplossingen specifiek voor de zorg waren er echter in beperkte mate. Het gebrek hieraan kan de adoptie van het videoconsult tegenhouden. Reden voor Avit en Cisco om begin 2021 Video Consult voor healthcare te introduceren.