VIDEOGO-trial: kúnnen videobellen, niet moeten

De afgelopen jaren zijn mensen massaal aan het videobellen geslagen. We zijn sinds de covid-pandemie ook experts geworden in video-overleg via Zoom en Microsoft Teams. In de medische spreekkamer liet videobellen nog lang op zich wachten. Dit is sinds maart 2020 eveneens omgeslagen. Videobellen is normaal geworden, maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. De VIDEOGO-trial moet deze kanttekeningen aanpakken. Toen de covid-pandemie in begin 2020 losbarstte, kwam het zorgsysteem onder enorme druk te staan. Naast dat de IC’s vol liepen en dat de reguliere zorg door moest gaan, drong menig ziekenhuisbestuur erop aan om het fysieke contact met niet-covid patiënten drastisch af te schalen. De reguliere patiënten moesten zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis blijven om de kans op virus-overdracht te minimaliseren. Daarbij kwam de vraag bij veel artsen op hoe de reguliere zorg door kon gaan terwijl zij hun patiënten vrijwel niet meer fysiek konden zien.