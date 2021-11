VIPP GGZ Module B: Patiënt & Medicatie  ’Meer medicatieveiligheid in de ggz’

In 2018 startte de regeling VIPP GGZ, Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de geestelijke gezondheidszorg. 2021 is het jaar van de implementatie. De regeling VIPP GGZ bestaat uit drie modules: Patiënt & Informatie, Patiënt & Medicatie en e-health. In een driedelige serie bespreken we elke module met deelnemende instellingen. In dit tweede deel vertelt onder meer Yoe Kwa van Programmateam VIPP GGZ over Module B van de regeling: Patiënt & Medicatie.