VIPP GGZ, Module C: e-health  Betere zorg door de inzet van e-health

In 2018 startte de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de geestelijke gezondheidszorg. 2021 is het jaar van de implementatie. In een driedelige serie bespreken we elke module met deelnemende instellingen. In dit derde deel vertellen Jaap Schrieke van de Nederlandse ggz en het programma team VIPP GGZ en Thomas van Hoorn en Christien Slofstra van Lentis over Module C van de regeling: e-health.