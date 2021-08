Voorkom zorginfarct met ‘digital first’ voor chronische patiënten

Marcel Levi schrijft een van de meest gelezen en gewaardeerde columns over zorg, wekelijks in het Parool. Met veel gezag en kennis van zaken laat hij zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in de zorg in Nederland en hij steekt daarbij zijn mening niet onder stoelen of banken. Ik lees zijn columns altijd met veel plezier, laat me er graag door inspireren en hoop doorgaans dat anderen zijn ideeën ter harte nemen en er, als ze in een positie zijn om invloed op de zorg uit te kunnen oefenen, ook naar handelen.