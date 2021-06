Wat als je huisarts een coach wordt?

Huisartsen zijn in de toepassing van e-health geen echte early adopters. Waar commerciële partijen in rap tempo de ene na

de andere nieuwe innovatie inlijven, lijkt de zorgsector het nog graag bij grondig bewezen technieken te willen houden. Daar zijn goede redenen voor, want de zorg is moeilijk te vergelijken met andere sectoren. Maar het werkveld van zorgpartijen zoals huisartsen verandert, met name door het dreigende huisartsentekort en de gestaag oplopende werkdruk. Daarnaast zien

we dat steeds meer patiënten interesse hebben in het zelf meten van hun gezondheid met gebruik van uiteenlopende digitale toepassingen. Zou de rol van onze huisartsen in de nabije toekomst gaan veranderen, is de vraag die Vcare zichzelf stelt. Misschien verschuift de focus wel steeds meer van huisarts naar gezondheidscoach.