‘Wat draagt venture of startup bij aan gezondheidszorg?’

“Als arts moet je vanaf de designfase betrokken zijn bij zorginnovatie”, stelt Gabriëlle Speijer, radiotherapeut-oncoloog bij het HagaZiekenhuis en founder van CatalyzIT. “Onze basiswaarden moeten worden vertaald naar designprincipes en innovaties dienen aan de beste vertrouwelijke zorg en gezondheid bij te dragen. Dus is het cruciaal dat we meteen meesturen.” Om die reden was Speijer afgelopen voorjaar jurylid bij ‘Get In The Ring 2021’. Op dit jaarlijks terugkerende event krijgen startups en ventures van over de hele wereld de gelegenheid om hun technologische innovatie te pitchen en tegelijkertijd te netwerken. “Een waardevol en leerzaam evenement, zowel voor de jury als de deelnemers.”