Wat kan AI voor uw ziekenhuis betekenen?

Heel veel, is het antwoord in het kort. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Mount Sinai (ziekenhuisgroep in de VS) onlangs een afdeling Kunstmatige Intelligentie is gestart, of waarom de federale regering van België een AI4Health-consortium financiert, of waarom het Radboud Medisch Universitair Centrum zijn AI-labs heeft geopend, om enkele initiatieven te noemen.