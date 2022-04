Wat Nederland kan leren van Finland en Oostenrijk

Hoe hebben de Finnen hun gezondheidszorg georganiseerd? Hoe zit het met de infrastructuur in Oostenrijk? Het rapport ‘Leren van andere landen’ van Nictiz geeft antwoord op deze en andere vragen op het gebied van digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Landen hebben vergelijkbare uitdagingen op dit gebied. ‘Leren van andere landen’ biedt inzicht in de oplossingen die onder andere deze twee genoemde landen hebben gekozen. De landen geven een gevarieerd beeld van de verschillende wijzen waarop de zorg is georganiseerd en hoe digitale communicatie en interoperabiliteit worden bevorderd. Van hun aanpak kan Nederland leren.