‘We gaan toe naar gepersonaliseerde voeding, gezondheidszorg en winkelen’

Lucien Engelen, Global Strategist Digital Health voor onder meer het Deloitte Center for the Edge, pleit voor een andere kijk op onze zorg, met volop kansen voor een gezondere toekomst: The Future of Health – “en dus niet Healthcare”, zoals hij er aan toevoegt. Engelen onderscheidt drie thema’s die elkaar als in een driehoek kunnen versterken: gepersonaliseerde zorg, voeding en winkelen. “Bepaalde onderdelen van de maatschappij die we al dagelijks gebruiken, kunnen we over de volle breedte inzetten in onze missie naar gezondheid.”