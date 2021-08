We moeten eens praten over AI

De zorg went langzaam maar zeker aan kunstmatige intelligentie (AI). Potentieel waardevol, vindt radioloog Sietske Rozie, want het kan nieuwe kennis en daarbij wellicht een nieuwe vorm van transparantie bieden op punten waar die nu niet bestaat. Maar ze mist de ethisch-filosofische discussie over de gevolgen van een bredere toepassing van AI. Wat gaat dat betekenen voor de rol van artsen, ook binnen haar vakgebied, én in breder perspectief voor de zorg als geheel?