Wordt ‘hosselen’ het nieuwe omzien naar elkaar?

Zit in de titel van het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’, dé oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken in de zorg? Het personeelstekort in de zorg bestaat al jaren en de coronacrisis maakt de ernst ervan extra zichtbaar. Nog steeds hebben we corona, nog steeds leunen we te veel op de passievolle, gedreven, zorgprofessional, nog steeds vragen we ons af hoe lang we dit volhouden.

Al jaren vragen we zorgprofessionals meer uren te werken en alle gaten te dichten. Bij hoog ziekteverzuim, tijdens vakantieperiodes en als er (corona)crisis heerst. Telkens gaan we er vanuit dat het wel weer zal lukken, dat we alles op alles moeten zetten om persoonsgerichte zorg te leveren en dat we alleen ‘even moeten doorzetten’.