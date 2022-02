X-eHealth: impuls voor digitale Europese informatie-uitwisseling

Tijdens een ritje langs de boulevard van een Portugees strand ga je onderuit met je gehuurde e-chopper. Een plaatselijke arts constateert een haarscheurtje in je pols. Bij het vervolgonderzoek thuis in Nederland beschikt de Nederlandse arts meteen over de MRI én het bijhorende rapport die in Portugal zijn gemaakt. Een karakteristiek voorbeeld van Europese digitale uitwisselingen die we met X-eHealth voor ogen hebben om de interoperabiliteit tussen EU-lidstaten te vergroten.