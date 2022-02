Zijn (serious) games werkelijk  zo schadelijk?

Op 20 december publiceerde ICT&health(1) een artikel over het rapport van het Trimbos instituut met de titel ‘Meer duidelijkheid over gedragsbeïnvloeding games’(2). Een week later verscheen in Computable een artikel met de titel ‘Effecten van serious games nader onderzocht’(3), tevens refererend aan voornoemd rapport. Beide artikelen trokken direct mijn aandacht. Reden om eens dieper in dit rapport te duiken.