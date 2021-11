Zonder Madame Curie was er geen stralingstherapie

Bovenstaande kop is misschien een iets te boude stelling. Feit is wel dat de Poolse natuur- en scheikundige Marie Curie eind negentiende eeuw ontdekker was van radioactiviteit en twee radioactieve elementen: polonium en radium. Voldoende aanleiding dus om Maria Salomea Sklodowska, de naam waarmee zij op 7 november 1867 ter wereld kwam, in de spotlights te zetten in deze reeks over de grote zorginnovatoren en -innovaties uit de geschiedenis.