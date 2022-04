‘Zorgsector onderschat belang patiëntenlogistiek’

Qua digitalisering heeft de zorgsector de afgelopen jaren goede stappen gezet, maar op het gebied van patiëntenlogistiek valt volgens Logis.P uit Zwolle nog een wereld te winnen. Bij een technologiegedreven bedrijf als Logis.P denken mensen al snel aan software en hardware zoals aanmeldzuilen. Dat is zeker een kernactiviteit van de onderneming. Toch draait het bij deze dienstverlener primair om de menselijke kant. “Het is niet wenselijk om alles weg te automatiseren”, vertelt directeur Remco van Duuren van Logis.P. “Het doel is om met technologie administratieve ballast weg te werken, zodat je tijd bespaart die kan worden ingezet voor patiënten in de behandelrelatie.”